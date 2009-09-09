Віктор Рубан виграв бронзу на Чемпіонаті світу

Харків. 9 вересня. УНІАН. Олімпійський чемпіон зі стрільби з лука, харків’янин Віктор РУБАН виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу, який 8 вересня завершився в Південній Кореї.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у півфіналі українець поступився майбутньому чемпіону світу корейцю Чан-Хвань Лі з рахунком 109:112, а в зустрічі за 3 місце переміг його співвітчизника Джінь Ох - 111:110.

Як повідомляв УНІАН, напередодні В.РУБАН разом з Вікторією КОВАЛЬ став чемпіоном світу у парному розряді.