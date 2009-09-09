Долар ще трохи подешевшав

Харків. 9 вересня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,48 грн./дол., що на 2,3% дешевше, ніж 8 вересня, продають – по 8,70 грн./дол., що на 1,5% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,00-8,65 грн./дол., з продажу – в межах 8,56-8,85 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 2% порівняно з 8 вересня і становить 12,28 грн./євро, продажу – на 1,1%, до 12,68 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,60 грн./євро, з продажу – в межах 12,45-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 вересня знизився на 1,3% і становить 0,2601 грн./рубль, продажу – на 0,9%, до 0,2793 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2745 грн./рубль, з продажу – в межах 0,27-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,36 грн./дол., що на 3,6% дешевше, ніж учора, курс продажу – 8,65 грн./дол., на 2,1% дешевше. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,55 грн./дол., з продажу – в межах 8,52-8,81 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 2,2% порівняно з 8 вересня і становить 12,25 грн./євро, продажі – на 1,1%, до 12,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,55 грн./євро, з продажу – в межах 12,49-13,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 вересня знизився на 1,1% і становить в середньому 0,2558 грн./рубль, продажу – на 1%, до 0,2806 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2745 грн./рубль, з продажу – в межах 0,273-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 8,40/8,70 грн., євро – 12,26/12,65 грн., рубль – 0,24/0,278 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,50/8,80 грн., євро – 12,00/12,95 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,52/8,72 грн., євро – 12,25/12,65 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 вересня, становить: гривні до долара США – 7,997, до євро – 11,574058, до російського рубля – 0,25488.