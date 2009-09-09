50% акцій «Харківметробуду» піде на продаж
17:40, 09 вересня 2009Харьків
0 0
Фонд держмайна розпочав підготовку
Харків. 9 вересня. УНІАН. Фонд державного майна України розпочав підготовку до проведення конкурсу з елементами аукціону з продажу 50% акцій ВАТ «Харківметробуд».
Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 9 вересня ц.р.
Згідно з повідомленням, Фонд держмайна також пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу цього пакету акцій.
Довідка УНІАН. Власником контрольного пакету акцій ВАТ «Харківметробуд» є держава, номінальним держателем 37,5% - ВАТ «МФС».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter