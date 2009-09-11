Україна поставить 6 Ан-32 на Близький Схід

Харків. 11 вересня. УНІАН. Україна підписала контракт на постачання шести літаків Ан-32 на Близький Схід на загальну суму близько 80 млн. дол. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланнямм на поінформованого співрозмовника в оборонному комплексі України.

Заступник генерального конструктора Авіаційного науково-технічного комплексу (АНТК) ім. О.К.Антонова Олександр КІВА повідомив учора журналістам, що наприкінці серпня київський авіазавод «Авіант», що об`єднується з АНТК, одержав замовлення на постачання шести літаків Ан-32.

Перша авіамашина має надійти через вісім місяців після підписання контракту. А.КІВА відмовився назвати жодні деталі контракту, зокрема замовника, оскільки контракт підписаний одним з українських спецекспортерів.