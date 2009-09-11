В районі ХТЗ розлили сірчану кислоту

Харків. 11 вересня. УНІАН. В Орджонікідзевському районі Харкова на перехресті Московського проспекту та вулиці 12 квітня стався розлив сірчаної кислоти.

Як повідомили кореспондентьу УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, працівники спецпідрозділів, як прибули на виклик, виявили, що автомобіль-перевізник зник з місця події.

Підрозділи МНС зробили осипку проїжджої частини каустичною содою. Працівники СЄС було взято проби повітря на експертизу.