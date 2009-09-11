У маніпуляціях з доларом Фельдман запідозрює НБУ

Харків. 11 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України не має ніякого відношення до коливань курсу долара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив радник прем’єр-міністра України, народний депутат України від фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН.

«Уряд не контролює Національний банк, не впливає на ту ситуацію, яка відбувається. Кабмін навіть, збираючи губернаторів, не збирає необхідної кількості», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН стверджує, що винуватці злету курсу долара «знаходяться в Національному банку».

«Дізнатися про винуватців, конкретних винуватців у Національному банку можна буде після розслідування», - ствердив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, раніше неодноразово заявлялося, що «гроші виділяються на оздоровлення, підтримку банків, а не на спекуляції».

Він відкинув будь-які звинувачення Кабінету міністрів України у причетності до «тіньових схем» і «спекуляцій», сказавши, що «Кабмін до цього не має жодного відношення».