Лозова потребує повторної зачистки

Харків. 11 вересня. УНІАН. У 3-кілометровій зоні 61-го арсеналу в Лозовій виникла необхідність у проведенні повторної зачистки території від вибухонебезпечних об’єктів.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляється, у зв’язку з непоодинокими випадками виявлення вибухонебезпечних предметів у 3-кілометровій зоні 61-го арсеналу в Лозовій виникла необхідність у проведенні повторної зачистки вищезазначеної території. Тому в період з 16 по 25 червня 2009 р. силами груп піротехнічних робіт Навчального центру Аварійно-рятувальної служби МНС були проведені роботи з повторного очищення території від вибухонебезпечних предметів 3-х кілометрової зони, прилеглої до 61-го арсеналу Південного оперативного командування Збройних Сил України в секторі відповідальності МНС.

За інформацією ОДА, для проведення робіт було залучено 26 чоловік особового складу МНС та 7 одиниць техніки, обстежено 256,4 га території та вилучено 48 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ під час робочої поїздки до Лозівського району, з 2 вересня 2009 р. силами 4 піротехнічних груп Міністерства оборони України проводяться роботи по розмінуванню території у секторі відповідальності МО України. На даний час задіяні 4 піротехнічні групи (23 чоловіка особового складу) та 2 одиниці техніки, обстежено 200 га території та вилучено і знешкоджено 21 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Роботи по розмінуванню, за словами В.БАБАЄВА, продовжуються.

Як повідомляв УНІАН, в результаті надзвичайної ситуації, яка сталася 27.08.08 року в наслідок вибуху та розльоту боєприпасів в військовій частині А-0829 61-го арсеналу Південного оперативного командування Збройних Сил України були пошкоджені будівлі та споруди 16 підприємств, установ та організацій району.