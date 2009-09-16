В Балаклії зберігається понад норму 20% снарядів

Харків. 16 вересня. УНІАН. На території 65-го арсеналу Міністерства оборони України, розташованого в Балаклії, сьогодні знаходиться близько 180 тисяч тонн снарядів, що перевищує норми зберігання боєприпасів на 20%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав заступник губернатора Сергій СТОРОЖЕНКО під час поїздки до Балаклії голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Після закінчення огляду арсеналу С.СТОРОЖЕНКО повідомив журналістів про те, що керівник області задоволений ситуацією у військовій частині і тим, як дотримуються вимог щодо зберігання боєприпасів. Крім того, він відзначив, що командир арсеналу - компетентний керівник, який повністю відповідає своїй посаді.

С.СТОРОЖЕНКО зазначив, що на території арсеналу зараз знаходиться близько 180 тисяч тонн снарядів, що перевищує норми зберігання боєприпасів на 20%, і в даний час готується документація по утилізації надлишків боєприпасів і передачі частини снарядів іншим арсеналам.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2008 року в Харківській області - на території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, розташованого в Лозовій, сталися вибухи боєприпасів. Загальна площа складів на той час становила близько 494 га. Обсяги зберігання в арсеналі, за даними Міноборони, становили близько 95 тисяч тонн боєприпасів (зокрема, снаряди, 80-міліметрові міни, 150-міліметрові реактивні снаряди). Після події було вирішено вивезти частину боєприпасів до інших арсеналів ЗСУ.