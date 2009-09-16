Нападнику на ювелірний магазин дали 15 років в’язниці

Харків. 16 вересня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 25-річного мешканця Харківщини засуджено на 15 років позбавлення волі за вбивство під час розбійного нападу на ювелірний магазин, передає Kharkiv EURO.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, в грудні 2008 року чоловік за допомогою вогнепальної зброї, яка зберігалася у нього без передбаченого законом дозволу, здійснив розбійний напад на ювелірний магазин.

Зловмисник без попередження вистрілив у груди реалізатору магазину. Від отриманих травм той помер на місці. Нападник утік з місця злочину, не взявши ніякого майна. Невдовзі він був затриманий правоохоронцями.

Вирок суду засуджений оскаржив до Верховного суду України. Касаційна скарга наразі не розглянута, повідомили у прес-службі.