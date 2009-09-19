У Харкові пройшов ювілейний вечір Михайла Красікова

Харків. 19 вересня. УНІАН. У Харкові пройшов ювілейний вечір поета, культуролога, фольклориста Михайла КРАСІКОВА.

На вечорі, який відбувся в приміщенні Муніципальної галереї 16 вересня в день 50-річчя ювіляра, М.КРАСІКОВА привітати друзі, колеги, учні та шанувальники його творчості.

Кандидат філологічних наук, випускник Харківського національного університету ім. В.Каразіна, доцент кафедри етики, естетики та історії культури і директор етнографічного музею ХПІ «Слобожанські скарби» ім. Г. Хоткевича Національного техуніверситету «ХПІ» М.КРАСИКОВ презентував свою нову поетичну збірку «Неотправимые письма».

Настрій зустрічі, яка пройшла у колі друзів та однодумців ювіляра, ним самим був заданий темою спілкування: «Мовчання як цінність культури».

На запитання кореспондента УНІАН, які б визначальні риси постаті М.КРАСІКОВА ви назвали, доцент ХНУ ім.В.Каразіна Наталія ЄВСТАФ’ЄВА сказала:

«Це дуже талановита та ні на кого не схожа людина, і про це можна б було говорити дуже багато. Але, як на мене, Михайло КРАСІКОВ передусім - лицар, який безкорисливо служить культурі зі студентських років, а можливо, й від самого народження».

У вечорі взяли участь поети, барди, музиканти, науковці.

М.КРАСІКОВ є автором чотирьох книг віршів: «Деревья детства.Чистая лирика», «Божья вишня», «Стихи о Главном», «Неотправимые письма», які друкувалися у збірках та періодичних виданнях України, Росії, США, Німеччини. Протягом останніх десятиліть ним опубліковано понад 400 наукових праць. Він є укладачем понад 20 книг, серед яких «Антология современной русской поэзии Украины», «Муравський шлях-97. Матеріали фольклорно-етнографічної експедиції», «Сумцов М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України».

Фото Володимира ШЕВЦОВА