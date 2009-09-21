Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,41 - 8,55 грн.

Харків. 21 вересня. УНІАН. На 21 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - покупка долара - 8,5 грн. (продаж - 8,67 грн.), євро - 12,4 грн. (12,75 грн.), Базис - 8,41 (8,52), 12,45 (12,68), Реал-банк - 8,55 (8,62), 12,57 (12,7) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 21 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 800.6500 (на 18 вересня – 800.6500) 100 EUR – 1177.3558 (на 18 вересня – 1177.9163) 10 RUR – 2.6359 (на 18 вересня – 2.6347).

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