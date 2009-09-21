У Харкові викрито науковця-хабарника

14:10, 21 вересня 2009
Харьків
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Прокуратура порушила справу

Харків. 21 вересня. УНІАН. У Харківській області працівники ДСБЕЗ викрили науковця науково-дослідного інституту судових експертиз, котрий вимагав 21 тисячу доларів хабара від працівниці одного з регіональних управлінь газового господарства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, науковця було затримано при одержанні частини хабара в сумі 3 тис. дол.

Вказану суму він хотів отримати за невідображення у висновку проведеної інженерно-технічної експертизи відомостей про допущені порушення в проектній документації з установки газового котла, експертизу якого було призначено ухвалою суду по кримінальній справі за фактом отруєння п’яти осіб у грудні 2004 року, а також за дачу свідчень, як експерта, в інтересах працівниці управління газового господарства.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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