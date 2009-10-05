Прийняття нової редакції Конституції – єдиний шлях до подолання кризи

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Прийняття нової редакції Конституції - це єдиний шлях до подолання суспільно-політичної та економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади» у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого заявив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Звертаючись до делегатів з Харківської, Донецької, Луганської, Полтавської і Сумської областей, А.АВАКОВ наголосив, що основною причиною виникнення істотних проблем в українському суспільстві є розбалансованість діючої Конституції.

«Насамперед, внаслідок внесених в 2004 році змін. Тому прийняття нової редакції Конституції - це єдиний шлях до подолання суспільно-політичної кризи й істотна допомога при вирішенні соціально-економічних проблем в країні», - сказав він.

А.АВАКОВ підкреслив, що на сьогодні всі основні політичні сили визнають необхідність прийняття змін до Конституції, однак більшість із них розуміють ці зміни як інструмент свого впливу.

«Нині практично всі основні політичні сили визнають необхідність зміни діючої Конституції, однак розглядають їх як інструмент свого впливу, посилення або ослаблення тих або інших гравців на політичній арені. При цьому губиться сама суть того, що Конституція - це суспільний договір, що повинен визначати формулу відносин влада-суспільство й способи контролю суспільства за владою», - сказав губернатор.

Саме тому, за словами А.АВАКОВА, з ініціативою внесенні змін до Основного закону активно виступає гарант Конституції, діючий Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який офіційно вніс свій проект Конституції України на громадське обговорення.

«Віктор ЮЩЕНКО про необхідність змін до Конституції України говорив уже не один рік, проте, на жаль, небажання політиків тривалий час займатися конституційною реформою не давало можливості розпочати конструктивну роботу. Незважаючи на це, Президент України наполягав і наполягає на тому, що політичні сили мають висловитися щодо змін у Конституцію ще до початку президентської виборчої кампанії, і кожен претендент на найвищу посаду повинен знати, як будуть розподілені повноваження в країні й на місцевому рівні», - наголосив А.АВАКОВ.

А.АВАКОВ зазначив при цьому, що важливою ланкою конституційної реформи є реформа місцевого самоврядування.

«Переконаний, що суттєві зміни в Конституції України щодо місцевого самоврядування, організації влади на місцях дадуть новий поштовх необхідним реформам та модернізації всієї системи влади, позитивно вплинуть на соціальний та економічний розвиток України. Нова Конституція повинна відповідати найвищим європейським та міжнародним стандартам, бути уособленням законності, своєчасно і якісно задовольняти запити суспільства й кожного громадянина», - резюмував А.АВАКОВ.