В суботу на Сході очікуються дощі

Харків. 16 жовтня. УНІАН. У суботу, 17 жовтня, в Україні очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, температура коливатиметься від 8° морозу в Карпатах до 23° тепла в Криму.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу в південних, центральних та північних областях вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів, у східній частині, в Криму і Приазов`ї - вранці та вдень дощі, окремі грози.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень - 4-9°; у південних та східних областях вночі - 8-13°, вдень - 11-16°, в Криму, Приазов`ї, на Донеччині та Луганщині - 18-23°.

У західних областях місцями невеликий мокрий сніг; вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі - 1-6° морозу, вдень - 2-7° тепла; в Карпатах вночі - 3-8° морозу, вдень - близько 0°. Вітер в Україні південно-східний, у північних та центральних областях північно-західний, 3-8 м/с.

У Київській області вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі - 1-3° тепла, вдень - 6-8°.