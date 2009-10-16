Євро-2012: Львів учиться знешкоджувати можливих терористів

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбувається практичний етап спільних антитерористичних навчань спецпідрозділів обласних управлінь Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області, практичні навчання проходять в рамках підготовки Львівщини до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Сьогодні бійці спецпідрозділів на залізничній станції «Підзамче» у Львові відпрацьовують взаємодію силових органів під час можливих терористичних операцій.

Вчора, 15 жовтня, на базі УСБУ у Львівській області проходив перший, підготовчий етап антитерористичних навчань.