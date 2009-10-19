21 жовтня - сесія міськради

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У середу, 21 жовтня відбудеться 37 позачергова сесія Харківської міської ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, у проекті порядку денного сесії – 19 питань. Початок роботи о 10.00.

Депутати планують розглянути, зокрема, питання про внесення змін до бюджету і кошторису витрат міськради, до раніше прийнятих програм, про надання пільг з плати за землю, про створення підприємства «Комбінат дитячого підприємства», про перейменування установ і закладів охорони здоров’я, про нагородження Почесною грамотою міськради.

Очікується, що буде внесене відповідне питання і депутати проголосують за виділення підприємству «Міськелектротранс» 9 млн. грн. на виплату зарплат.