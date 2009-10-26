Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Металіст на третьому місці

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Завершилися матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу. Закарпаття - Шахтар 1:1 (Тришович 50 - Гай 37) Зоря - Іллічівець 3:2 (Скоба 34 пен., 45 пен., Шевчук 53 - Кривошеєнко 32 пен., Мельник 49). Металіст - Ворскла 1:0 (Коельо 3) Раніше зіграні матчі: Арсенал - Кривбас 2:1 (Воробей 30, Євсєєв 55 - Каракевич 81) Оболонь - Таврія 1:0 (Антоненко 49) Металург Д - Чорноморець 2:0 (Шина 36, Мхітарян 89) Дніпро - Динамо 0:2 (Гіоане 72, Мілевський 87 пен.) Карпати - Металург З 3:3 (Кажанов 45, Ощипко 65, Федецький 75 - Тейку 4, Алозіє 28, 41) Тепер у Динамо 31 очко, у Шахтаря - 25, у Металіста - 23, у Металурга Д та Дніпра - по 21. Таврія - 17, Карпати - 16, Оболонь - 15, Іллічівець - 14, Арсенал - 13, Зоря - 11. Ворскла - 9, Чорноморець - 8, Металург З - 8, Закарпаття - 7, Кривбас - 4 очки

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