Сьогодні – сесія облради

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбудеться ХLVIІ сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного сесії включено близько 20 питань.

Депутати планують розглянути, зокрема, питання бюджету області, звернення до Верховної ради, про відзначення Дня Харківської області, про виконання обласної програми «Здоров`я Слобожанщини», про хід виконання цільової програми підготовки до Євро-2012.