Харківські заводи націлилися на Таджикистан

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Під час перебування з офіційним візитом у Республіці Таджикистан делегація Харківщини на чолі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ провела зустріч із заступником міністра меліорації та водних ресурсів РТ Анваром ЗАІРОВИМ, повідомляє сайт Харківської ОДА.

Звертаючись до заступника міністра, керівник Харківщини наголосив, що харківські підприємства мають велику зацікавленість у постачанні електронасосів різних модифікацій, побутових установок, затворів для насосних станцій зрошувальних каналів до Таджикистану.

Крім того, в ході зустрічі було зазначено, що на водних системах Таджикистану працюють 24 насосні двигуни виробництва Заводу «Електроважмаш», які за термінами вже мають бути оновленими.

У зв’язку з цим, після переговорів група спеціалістів «Електроважмашу», ВАТ «Турбоатом» та відповідного міністерства розпочала відповідну роботу, повідомляє сайт ОДА.