Аналог «Таміфлю» у Харкові випускатиме фабрика «Здоров’я»

Харків. 3 листопада. УНІАН. Аналог препарату «Таміфлю» у Харкові випускатиме ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я».

Як повідомии кореспонденту УНІАН у прсес-службі Харківської облдержадміністрації, про це голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ домовився з керівництвом фармацевтичної фабрики.

За словами керівника області, за10-15 днів область матиме близько 200 тисяч доз препарату, аналогічного «Таміфлю», але власного виробництва. Крім того, А.АВАКОВ повідомив, що сьогодні область вже має запас 2700 доз «Таміфлю». Ця частина та решта доз препарату, яка надходитиме з Києва, будуть передані на склад обласної клінічної інфекційної лікарні. Жодна доза не буде і не може реалізовуватись в аптечній мережі.

А.АВАКОВ звернувся до населення Харківської області із закликом не займатися самолікуванням, а при перших ознаках ГРВІ чи грипу негайно звертатись до лікарів.

Крім того, губернатор пояснив, що препарат «Таміфлю» або його аналог – «Озельтамівір-Здоров’я» не є профілактичними препаратами, а отже – не можуть застосовуватися «на власний розсуд». Ці препарати ефективні лише під час лікування так званого «каліфорнійського» грипу. В аптечній мережі обидва препарати реалізовуватися не можуть, але ними будуть безкоштовно та у необхідній кількості забезпечені всі лікарні області, у які будуть госпіталізовувати хворих на грип.