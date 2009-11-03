До Харкова надійшло 200 тис. кв. м марлі

Харків. 3 листопада. УНІАН. До Харківської області надійшло 200 тис. кв. м марлі на виготовлення масок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ТЕРЕХОВ.

За його словами, з них 100 тис. кв. м було передано Харкову, який самостійно буде шити марлеві маски, ще 100 тис. кв. м уже знаходяться у роботі на підприємствах, які шиють маски для області.

І.ТЕРЕХОВ додав, що протягом сьогоднішнього дня на Харківщину мають надійти 62 тис. готових марлевих пов’язок, які «будуть роздані у першу чергу працівникам охорони здоров’я, хворим, які знаходяться у лікувальних закладах, лікарям швидкої медичної допомоги, а також працівникам сфери соціального захисту. Після виготовлення другої партії марлевих пов’язок вони будуть розподілені по різних категоріях громадян – це і працівники освіти, і будинки-інтернати, й інші категорії».

І.ТЕРЕХОВ наголосив, що підприємства, які шиють маски, будуть працювати у цілодобовому режимі.

Сьогодні ж голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ провів переговори з міністром промислової політики України Володимиром НОВИЦЬКИМ, представниками Міністерства економіки і розраховує, що у найближчі декілька годин буде отримано замовлення від Держкомрезерву на виробництво марлі на текстильному заводі «Медтекс» у Вовчанську, де раніше вироблялася медична марля необхідної щільності 72%.

Крім того, А.АВАКОВ звернувся до першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА з проханням додатково виділити медичної марлі.

За словами І.ТЕРЕХОВА, у зв’язку з тим, що на сьогодні Харківська область не має достатньої кількості марлі для повного забезпечення громадян марлевими масками, підписано звернення на ім’я О.ТУРЧИНОВА з проханням виділити ще 1 млн. кв. м марлі.