У кількох військових установах Харкова досі відсутнє тепло

Харків. 3 листопада. УНІАН. У Харкові в кількох військових установах досі відсутнє теплопостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, у зв’язку з поширенням грипу заходи боротьби із захворюваннями важко провадити оперативному штабу гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

За даними тимчасово виконуючого обов’язки начальника медичної служби ФВП НТУ «ХПІ» Олександра КОЖУХАРА, до кількох військових об’єктів у цьому сезоні ще й досі не надходило тепло.

«Опалення в будівлях шести військових установ, що знаходяться на території військового факультету, цивільні комунальники й досі не підключили», - повідомив О.КОЖУХАР.

За його словами, причиною цього «є заборгованість за послуги ще минулого сезону. Тому, ватно-марлеві пов’язки та цибуля на кожний прийом їжі - поки що головні засоби проти грипу».

Водночас, зазначив О.КОЖУХАР, «всі військові та цивільні працівники повністю забезпеченні медичними препаратами та створено необхідний запас ліків на випадок непередбаченого».

За даними медіа-центру, до вчорашнього дня, 2 листопада, тепло було також відсутнє у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, що вплинуло на загальний стан захворюваності у цьому військовому вузі.

«На жаль, опалення в приміщеннях військового університету дали лише вчора, 2 листопада. Це і посприяло наявності зараз 40 хворих військовослужбовців», - повідомив полковник медичної служби ХУПС Григорій ЛЯХ.

За словами начальника Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Віктора ПОЛІЩУКА, у інфекційному відділенні медустанови станом на 3 листопада загалом знаходиться 56 осіб із діагнозом ГРВІ, з них лише 4 чоловіка госпіталізовані протягом останньої доби. «Кількість хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію серед військовослужбовців гарнізону, - зазначив він, - для цієї пори року абсолютно нормальна».