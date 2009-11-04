Харківський Рух не хоче бачити Тимошенко Президентом України

Харків. 4 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація Народного руху України виступає проти рішення з’їзду НРУ підтримати на президентських виборах нинішнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО і виступає за підтримку чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено на прес-конференції, проведеній за підсумками розширеного проводу ХОО НРУ з приводу дій обласної організації після рішення Позачергового ХVІІІ з’їзду НРУ (3 етап) про підтримку Ю. ТИМОШЕНКО єдиним кандидатом у Президенти України від національно-демократичних сил на виборах 2010 року.

Як зазначив на прес-конференції керівник ХОО НРУ Анатолій СЕМЕНЧЕНКО, провід облорганізації НРУ вважає, що таке рішення з’їзду є помилковим, позаяк національно-демократичні сили України «не уповноважували Рух висувати Ю. ТИМОШЕНКО єдиним кандидатом у Президенти України».

Харківські рухівці вважають, зазначив А.СЕМЕНЧЕНКО, що з’їзд НРУ не мав підтримувати людину, яка, на їхню думку, очолює «протилежну від національно-демократичної за ідеологією політичну силу, яка за світоглядними уподобаннями тяжіє до соціалістичних популістських цінностей».

Провід ХОО НРУ вважає рішення з’їзду «виключно кон’юнктурним» і таким, що «прийняте не в інтересах України чи усього Руху, а в інтересах його керівної верхівки».

На прес-конференції оголошено, що провід ХОО НРУ ухвалив рішення «не підтримати рішення Позачергового ХVІІІ з’їзду НРУ (3 етап) про висунення Ю. ТИМОШЕНКО єдиним кандидатом у Президенти України від національно-демократичних сил як таке, що є помилковим і розходиться з програмовими засадами НРУ».

Замість цього харківський Рух вирішив підтримати на президентських виборах 2010 року кандидата в Президенти України В.ЮЩЕНКА, який, на їхню думку, «на сьогодні реально відстоює українські національні і демократичні цінності, що задекларовані у програмних документах Руху».

Провід ХОО НРУ вирішив також, що окремі члени Руху, а також районні та міські організації, які входять до складу Харківської облорганізації НРУ, на нинішніх виборах «з підтримкою іншого кандидата в Президенти можуть визначатися самостійно».