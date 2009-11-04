Вагітних жінок з грипом прийматиме ПГ №2

Харків. 4 листопада. УНІАН. Вагітних мешканок Харкова та області, які уражені вірусними інфекціями, прийматиме один спеціально виділений пологовий будинок.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМУ.

За його словами, пологовим будинком, куди поміщатимуться породіллі і жінки, що знаходяться на збереженні, в разі їх інфікування ГРВІ або грипом, визначений харківський міський пологовий будинок №2 (вул. Чигиріна, 7).

«Цей заклад відкривається сьогодні після поточного ремонту, і йому буде надано кадрове додаткове забезпечення з обслуговування. Надходити до цього пологового будинку будуть жінки не лише ті, що проживають в нашому місті, але й жінки з респіраторними захворюваннями з Харківської області», - повідомив І.ШУРМА.