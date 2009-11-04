Матчі 13 туру у Прем’єр-лізі перенесено

Матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу у Прем’єр-лізі перенесено на весну 2010 року, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією офіційного сайту Федерації футболу України, рішення про це було ухвалене Виконавчим комітету ФФУ.

Третього листопада перший віце-президент, виконавчий директор Федерації футболу України Олександр Бандурко офіційно повідомив дирекцію Прем’єр-ліги, президентів футбольних клубів, Комітет арбітрів ФФУ, Інспекторський комітет ФФУ та Спортивно-медичний комітет ФФУ.