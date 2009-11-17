В Україні скоротилося виробництво тракторів

Харків. 17 листопада. УНІАН. Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні-жовтні ц.р. скоротилося на 85,1%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 909 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок скоротилося на 81,5%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1357 штук, а борін дискових – на 85,7% – до 768 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2008 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилося на 20%, порівняно з 2007 роком, - до 6339 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2008 році збільшилося на 13,5%, порівняно з 2007 роком, - до 7744 штук.