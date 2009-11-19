Харківщина отримала лабораторію для розпізнавання штаму грипу

Харків. 19 листопада. УНІАН. Харківська область одержала лабораторію для визначення штаму грипу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на головного державного санітарного лікаря обласної санітарно-епідеміологічної станції Сергія САВЕНКОВА, Харківщина одержала спеціальну ПЦР-лабораторію, завдяки якій стане можливим визначення штаму грипу безпосередньо в області.

За словами С.САВЕНКОВА, на даний момент співробітники обласної СЕС проходять навчання для подальшої роботи на цьому устаткуванні. Після цього санітарні лікарі отримають дозволи для роботи з лабораторією, а також тест-системи.

З 5 грудня 2009 року дослідження з визначення штаму грипу можна буде проводити безпосередньо в Харкові, а не відправляти до столиці, повідомив С.САВЕНКОВ.