Сьогодні Харків відвідає кандидат в Президенти Арсеній Яценюк

Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні в рамках передвиборчого туру Харків відвідає кандидат на посаду Президента України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомляє прес-служба політика, після прибуття до Харкова о 12.00 А.ЯЦЕНЮК проведе прес-конференцію, яка відбудеться в готелі «Харків».

В рамках візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з трудовим колективом державного підприємства «Електроважмаш», а також візьме участь у Круглому столі з представниками місцевого бізнесу.

Крім того, о 17.00 А.ЯЦЕНЮК поспілкується з харків’янами на майдані Свободи, де пройде телеміст з 10 містами України.

В суботу політик планує відвідати місто Куп’янськ.