Сьогодні Харків відвідає кандидат в Президенти Арсеній Яценюк
09:14, 20 листопада 2009Харьків
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Політик виступить на майдані Свободи
Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні в рамках передвиборчого туру Харків відвідає кандидат на посаду Президента України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.
Як повідомляє прес-служба політика, після прибуття до Харкова о 12.00 А.ЯЦЕНЮК проведе прес-конференцію, яка відбудеться в готелі «Харків».
В рамках візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з трудовим колективом державного підприємства «Електроважмаш», а також візьме участь у Круглому столі з представниками місцевого бізнесу.
Крім того, о 17.00 А.ЯЦЕНЮК поспілкується з харків’янами на майдані Свободи, де пройде телеміст з 10 містами України.
В суботу політик планує відвідати місто Куп’янськ.
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