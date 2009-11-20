Яценюк: нинішні газові контракти викачають з України $ 2 млрд.

Харків. 20 листопада. УНІАН. Нинішні газові контракти з Росією передбачають «викачку» з України 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові заявив кандидат у президенти України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи підсумки вчорашньої зустрічі прем’єр-міністрів України та Росії в Ялті.

«Цей контракт передбачає додаткову викачку на користь Росії двох мільярдів доларів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив на неспівмірності підвищення ставок транзиту російського газу територією України та цін на газ для українських споживачів.

«З наступного року ціна на газ буде суттєво збільшена. 20-відсотковий дисконт буде ліквідовано. Україна вже сьогодні платить ціну вищу, ніж деякі європейські країни. Збільшено ціну на транзит на 1 долар, а на газ на 100 доларів», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Ці газові домовленості, на думку А.ЯЦЕНЮКА, спрямовані на захоплення контролю над українською газотранспортною системою.

«Російська Федерація здійснює схему повного контролю над енергетичною системою України», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив на штрафах щодо України за невиконання деяких пунктів газових домовленостей та на ціні, яку Україна може заплатити за це.

«Я хотів би уточнити цифру штрафів, які простили. Майже вісім мільярдів доларів. Чи прощають кому-небудь вісім мільярдів просто так», - риторично запитав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, єдиним виходом з цієї ситуації для України буде створення не тільки газотранспортного, але єдиного енергетичного консорціуму, в якому будуть брати участь і постачальник, і транзитер, і споживач природного газу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА