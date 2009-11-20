Богословська хоче відв`язати Україну від долара

Харків. 20 листопада. УНІАН. Кандидат на пост Президента України харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що Україні слід відмовитися від жорсткої прив`язки до долара й перейти на принцип «валютного кошика».

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

Кандидат переконана: «Щоб курс гривні був прогнозованим, слід не допустити доларизації економіки». За її словами, «вже сьогодні рівень доларизації української економіки зріс до 65%, тоді як у 2004 році цей показник становив 38%. Питання: ми будуємо українську економіку чи американську?».

Як зауважує І.БОГОСЛОВСЬКА, доларизація економіки створює колосальну загрозу для людей, адже у разі стрімкого знецінення гривні громадяни не можуть виплачувати кредити.

«У жовтні минулого року багато з тих, хто брав кредити в банках, виявилися обдуреними. Їх змушували кредитуватися в американській валюті, а потім буквально силоміць заставляли віддавати заставне майно, наймали колекторів, загрожували», - каже політик.

Щоб захистити людей і зробити курс гривні більш прогнозованим, І.БОГОСЛОВСЬКА пропонує відмовитися від жорсткої прив`язки до долара й перейти на принцип «валютного кошика».

«Долар - валюта старої моделі світу. І він як єдина резервна валюта став джерелом небезпечної інфекції. Саме тому курс гривні щодо основних валют буде прогнозованим, тільки якщо Україна матиме свій «валютний кошик». До нього мають увійти долар, євро та одна з азіатських валют», - підкреслює кандидат на пост Президента України.