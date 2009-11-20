Пожежа забрала життя дворічанця

Харків. 20 листопада. УНІАН. Внаслідок пожежі у Дворічній загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася 19 листопада по вулиці Радянській, 52 у приватному будинку.

Про пожежу повідомив сусід. Рятувальники, які прибули до місця події, на згорілому дивані знайшли тіло господаря, 1930 р.н.

Причина пожежі встановлюється.