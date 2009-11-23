У вівторок на Сході – без суттєвих опадів

Харків. 23 листопада. УНІАН. У вівторок у Харкові малохмарна погода. Суттєвих опадів не очікується. Температура вранці +3+4°, вдень 6-7° тепла.

В Україні 24 листопада утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в Карпатах та Закарпатті, а вдень у західних областях очікується невеликий, в горах помірний дощ.

Вночі та вранці у центральній, південній та східний частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 30 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на сході подекуди 0-2° морозу, вдень в Україні 6-11° тепла; в Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 6-11°, у Києві - вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.