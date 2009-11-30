В Золочівському районі у власному автомобілі згорів чоловік

Харків. 30 листопада. УНІАН. В селі Перемога Золочівського району внаслідок пожежі, яка сталася в автомобілі, в салоні загинув його власник – чоловік 1979 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в суботу, 28 листопада, близько 4-ї ранку. Автомобіль згорів повністю з господарем.

Ніхто з місцевих мешканців пожежу не помітив, пізніше сусіди побачили вже згарище. Лише тоді вони повідомили до міліції. Підрозділ Золочівського райвідділу МНС на місце події не викликався, в цьому вже не було потреби, повідомили у прес-службі.

Причину пожежі встановить слідство.