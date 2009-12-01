Данилову доведеться розпрощатися з депутатським мандатом

Харьков. 1 декабря. УНИАН. Нынешний президент объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига» Виталий ДАНИЛОВ может принимать участие в выборах нового руководителя этой организации, но в случае, если ему по тем или иным причинам достанется большинство голосов, он обязан будет сложить с себя полномочия народного депутата Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», соответствующая выписка из протокола заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) была вчера получена ФК «Металлист» в ответ на просьбу клуба отменить регистрацию В.ДАНИЛОВА как кандидата на должность ОПФКУ «Премьер-Лига» в связи с тем, что данный кандидат является народным депутатом и выполнение им функций президента ОПФКУ «Премьер-Лига» нарушает Закон «О статусе народного депутата».

«КДК ФФУ вынужден констатировать, что действительно обстоятельства дела свидетельствуют о невозможности совмещения должности президента ОПФКУ «Премьер-Лига» со статусом народного депутата», - говориться в выписке из протокола заседания КДК ФФУ.

В то же время КДК отказал клубу «Металлист» в полном удовлетворении его заявления. Свою позицию члены КДК аргументировали тем, что не могут определять вместо В.ДАНИЛОВА ту часть его несовместимого статуса, которую он должен будет оставить в случае избрания его президентом ОПФКУ. Соответственно, комитет не имеет полномочий принимать превентивные меры относительно участия В.ДАНИЛОВА в выборах президента ПЛ, которые состояться 1 декабря.

«КДК ФФУ может рекомендовать в случае избрания ДАНИЛОВА В.Б. на должность президента ОПФКУ «Премьер-Лига» беспрекословно придерживаться требований действующего законодательства относительно добровольного прекращения им своего статуса народного депутата в порядке, предусмотренном Законом Украины «О статусе народного депутата Украины», - указывается в документе.

В пресс-службе также обратили внимание на экспертное заключение специалистов национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого относительно ситуации. По мнению экспертов, народный депутат не может стать президентом ОПФКУ «Премьер-Лига» вне зависимости от того, оплачивается его деятельность по посту футбольного функционера или нет. Юристы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством депутатский мандат не совместим с другими видами деятельности. В частности, народный депутат не имеет права заниматься никакой оплачиваемой работой, помимо депутатской, в том числе и на условиях совместительства.

«Осуществление полномочий на посту президента Премьер-Лиги является оплачиваемым трудом, и это обязательное определение не зависит от того, получает или нет фактически заработную плату человек, который его занимает. Даже если народный депутат Украины, который занимает пост президента Премьер-Лиги, выполняет обязанности на бесплатной основе, это не означает, что на него не распространяются нормы законодательства о запрете выполнять другую оплачиваемую работу, в том числе на условиях совместительства», - пишут в совеем разъяснении эксперты академии.

Как сообщал УНИАН, выборы нового президента украинской футбольной «Премьер-Лиги назначены на сегодня, 1 декабря 2009 г.