Тимошенко захистить Турбоатом від рейдерських атак

Харків. 7 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє захистити ВАТ «Турбоатом» від можливих рейдерських атак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у суботу, 5 грудня, спілкуючись із колективом підприємства після ознайомлення з його роботою.

«Після весни, я думаю, що ще більше зможу вас захистити. Ніколи я не дозволю жодної рейдерської акції щодо заводу, й ви можете в цьому абсолютно на мене покладатися. Я думаю, що всі ці баталії, які навколо заводу ще відбуваються, їм буде покладено повний край, після того, як ми закінчимо всі ці політичні змагання, і думаю, що вони закінчаться так, що вже повернення назад до всіх цих рейдерських акцій, до того що країна втрачала все – і землі, і ліси, і нафтогазові родовища. Більше до цього повернення не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» (Харків) – єдине в Україні й одне з найбільших турбобудівних підприємств у світі. Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових електростанцій, атомних електростанцій і теплоелектроцентралей; гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій; газових турбін і парогазових установок для ТЕС і іншого енергетичного обладнання.