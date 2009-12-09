СБУ та МВС шукають особу, яка повідомила про міну в російському потязі (доповнена)

Харків. 9 грудня. УНІАН. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ встановлюють особу, яка повідомила про наявність вибухівки в потязі «Санкт-Петербург – Севастополь».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у 9-му вагоні потягу вчора ввечері було виявлено залишену кимсь сумку, власника якої встановити не вдалося.

Після того як сумку винесли на міжколійний простір знешкодили так званою гідрогарматою і обстежили, але будь-яких підозрілих предметів, схожих на вибухівку, не виявили.

Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи із затримання людини, яка зробила повідомлення про замінування.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 8 грудня близько 18.00 до органів міліції надійшла інформація про те, що в потязі сполученням «Санкт-Петербург – Севастополь» знаходиться пакет з вибухівкою.

О 18.10 потяг було зупинено на станції «Мерефа» для проведення перевірки. Місце події було оточено працівниками міліції, проведена евакуація пасажирів з дванадцяти вагонів загальною кількістю понад 250 осіб.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, весь потяг ретельно перевірив спеціаліст-кінолог зі службовим собакою на предмет наявності вибухових речовин у вагонах, під час цієї перевірки вибухонебезпечних речовин також виявлено не було.

О 20.00 потяг було подано для посадки пасажирів, він вирушив за маршрутом о 21.36. Затримка руху потяга становила 3 год. 34 хв.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією начальника Головного управління МНС України в Харківській області Павла ОДАРЮКА, у потязі російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. О 18.10 потяг був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири потяга були екстрено евакуйовані.

За даними П.ОДАРЮКА, підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. Рух потягів по станції був припинений о 19.50 на час виконання робіт.