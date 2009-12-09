Предмет, який прийняли за вибухівку в російському потягу, виявився акумуляторною батареєю

Харків. 9 грудня. УНІАН. За попередньою інформацією спеціалістів вибухо-технічної служби, у пакеті, в якому провідник потягу «Санкт-Петербург – Севастополь» 8 грудня запідозрив вибухівку, знаходилася акумуляторна батарея.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМВС України на Південній залізниці, під час перевірки всіх обставин події правоохоронці встановили, що 8 грудня після виходу пасажирів та відправлення поїзда зі ст. «Харків-Пасажирський» провідник поїзду в одному з купе плацкартного вагону знайшла підозрілий поліетиленовий пакет, у якому знаходився чорний предмет, обмотаний синьою ізоляційною стрічкою. Провідник негайно повідомила про це начальника поїзду, який в свою чергу через машиніста поінформував правоохоронні органи. Під час проведення перевірки спеціалістами вибухо-технічної служби зазначений пакет був винесений з вагону на міжколійний простір у контейнер та знешкоджений. Експерти встановили, що вибухова речовина в цьому пакеті була відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у поїзді російського формування №7 «Санкт-Петербург – Севастополь» у вагоні №9 провідником був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. О 18.10 поїзд був зупинений на станції «Мерефа» і виведений на запасні колії. Пасажири поїзда були екстрено евакуйовані. Підозрілий предмет був знищений на платформі станції вибухотехніками шляхом підриву. На час повідомлення в поїзді працювали спецслужби України.