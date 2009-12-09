На Харківщині за хабар затримано керівника одного з районів

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харківській області затримано голову однієї з районних державних адміністрацій та депутата районної ради під час одержання хабара в розмірі 11 тис. дол. за виділення земельної ділянки площею понад 1 га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.