На Харківщині за хабар затримано керівника одного з районів
17:08, 09 грудня 2009Харьків
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Всього якихось 11 тис. доларів
Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харківській області затримано голову однієї з районних державних адміністрацій та депутата районної ради під час одержання хабара в розмірі 11 тис. дол. за виділення земельної ділянки площею понад 1 га.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.
Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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