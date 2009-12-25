Аваков піде на місцеві вибори з однойменним блоком

Харків. 25 грудня. УНІАН. Губернатор Арсен Аваков має намір створити «Блок Арсена Авакова» і йти з ним на вибори до місцевих рад у травні 2010 року. Про це Аваков повідомив в інтерв`ю медіа-групі «Об`єктив».

Хто увійде до нового блоку - прізвищ Аваков не називає.

«У свій блок я запрошу ключових членів своєї команди, професіоналів, яких я поважаю, незалежно від їхніх політичних поглядів. Тих людей, які справою довели за останні роки, що вони щось зробили. Починаючи від лідерів, які справляють у тваринництві шокуючі всю Україну результати, лідерів промисловості, лідерів громадської думки, громадських діячів тощо. Тобто всіх, на кого можемо покластися», - сказав Аваков.

Головне, говорить губернатор, - щоб членам його блоку довіряли люди.

Аваков: «Я вірю йому» - ось це той критерій, який я хочу запропонувати людям. А не «Я з прапорцем стою». Це не говорить про те, що той блок, з яким я хочу вийти на місцеві вибори, буде безпринципним, аполітичним, - ні. Це будуть люди з принципами, з політичними поглядами. Але наріжним каменем я хочу, щоб стояла пошана народу, нашої області, нашого міста, кожного маленького району до цих людей».