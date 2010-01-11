У Харкові повністю не працює пасажирський електротранспорт

09:56, 11 січня 2010
Харьків
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Працівники Міськелектротрансу не отримують зарплат

Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні у Харкові повністю не працює міський електротранспорт – на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус.

Як повідомив кореспонденту представник Комунального підприємства «Міськелектротранс», таким чином водії і кондуктори протестують проти невиплати зарплат на підприємстві.

За його словами, в центрі Харкові, поблизу Харківської міськради, зранку зупинилися близько 30 трамваїв – вони розташувалися на двох найбільших прилеглих магістральних лініях – по Московському проспекту та площі Рози Люксембург. Незабаром під стінами мерії має розпочатися акція з вимогами виплати зарплат.

У профкомі підприємства «Міськелектортрансу» підтвердили інформацію про  заборгованість, але не стали говорити про деталі акції, лише зазначили, що вона носить «стихійний характер».

В той же час, напередодні представники підприємства та громадських організацій у своїх заявах по телебаченню повідомили про те, що з понеділка, 11 січня, колектив «Міськелектротрансу» розпочне нову безстрокову акцію протесту з вимогами повної виплати зарплат.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації становища.

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