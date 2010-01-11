Водії трамваїв і тролейбусів розпочали мітинг під стінами мерії

Харків. 11 січня. УНІАН. Близько 300 водіїв і кондукторів комунального підприємства

«Міськелектотрансу» проводять мітинг під стінами Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції залишили свої трамваї, яких зібралося в центрі міста близько 30 машин, і вимагають повної виплати зарплат.

Учасники мітингу також ставлять вимогу зміни керівника підприємства «Міськелектротранс» і скандують слова «Добкін, виходь!», сподіваючись на те, що мер Харкова Михайло ДОБКІН вийде до них на розмову. З підмостків імпровізованої трибуни водії і кондуктори заявляють, зокрема, про наміри не працювати протягом цього тижня.

Серед натовпу видніються транспаранти одного з кандидатів у Президенти України, який сьогодні перебуває у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок зранку у Харкові повністю не працює міський електротранспорт – на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус.