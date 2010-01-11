Вартість житла у Харкові в 2009 році впала на 30%

Харків. 11 січня. УНІАН. На вторинному ринку Харкова середня вартість 1-3-кімнатних квартир у 2009 році знизилася на 30%, або 406 дол., – до 945 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Орджонікідзевський район з середнім показником 807 дол./кв. м, найдорожчим – Київський, де середня ціна продажу становила 1155 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Київському районі – на 34,06% (597 дол.) – до 1155 дол., Ленінському – на 31,99% (461 дол.) – до 979 дол., Дзержинському – на 30,49% (498 дол.) – до 1135 дол., Комінтернівському – на 31,13% (384 дол.) – до 850 дол., Московському – на 29,90% (365 дол.) – до 855 дол./кв. м, Червонозаводському – на 29,40% (356 дол.) – до 855 дол., Орджонікідзевському – на 26,66% (293 дол.) – до 807 дол., Жовтневому – на 26,93% (322 дол.) – до 873 дол., Фрунзенському – на 25,30% (297 дол.) – до 878 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.