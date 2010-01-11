Курси валют у банках Харкова на 11 січня

Долар купують по 7,96 грн.

Харків. 11 січня. УНІАН. На 11 січня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,96 грн. (продаж - 8,03 грн.), євро - 11,5 грн. (11,51 грн.), Базис - 7,96 (8,045), 11,6 (11,75), Реал-банк - 7,96 (8,1), 11,5 (11,7) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 11 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 798.5000 (на 6 січня - 798.5000) 100 EUR – 1145.8475 (на 6 січня - 1153.1937) 10 RUR – 2.6453 (на 6 січня - 2.6453).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter