Добкін знайшов гроші для страйкуючого Міськелектротрансу

Харків. 11 січня. УНІАН. Генеральний директор Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» Сергій ПОЧЕПЕЦЬКИЙ заявив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і сподівається, що розпочатий сьогодні, 11 січня, страйк буде припинений вже увечері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ поінформував, що сьогодні відбулася нарада за участю керівництва міста, на якій було ухвалено рішення направити на погашення заборгованості із зарплати працівникам «Міськелектротрансу» кошти, які були зарезервовані в міському бюджеті на будівництво метро в лютому і березні 2010 року, – загальною сумою 28 млн. грн.

«Цього достатньо, щоб погасити борг у повному обсязі. Люди отримають зарплату максимум у середу», - заявив С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ.

За його словами, міський голова запевнив, що будівництво метро не припиниться, оскільки на січень фінансування вже виділено, а кошти на лютий і березень виділятимуться за підсумками наповнення міської казни.

С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ підкреслив, що робота міського електротранспорту поновиться, ймовірно, вже сьогодні увечері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства С.ПОЧЕПЕЦЬКОГО.

У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ – УНІАН) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації становища.