Добкін знайшов гроші для страйкуючого Міськелектротрансу
Робота може поновитися вже сьогодні
Харків. 11 січня. УНІАН. Генеральний директор Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» Сергій ПОЧЕПЕЦЬКИЙ заявив, що працівники підприємства отримають зарплату протягом двох днів, і сподівається, що розпочатий сьогодні, 11 січня, страйк буде припинений вже увечері.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ поінформував, що сьогодні відбулася нарада за участю керівництва міста, на якій було ухвалено рішення направити на погашення заборгованості із зарплати працівникам «Міськелектротрансу» кошти, які були зарезервовані в міському бюджеті на будівництво метро в лютому і березні 2010 року, – загальною сумою 28 млн. грн.
«Цього достатньо, щоб погасити борг у повному обсязі. Люди отримають зарплату максимум у середу», - заявив С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ.
За його словами, міський голова запевнив, що будівництво метро не припиниться, оскільки на січень фінансування вже виділено, а кошти на лютий і березень виділятимуться за підсумками наповнення міської казни.
С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ підкреслив, що робота міського електротранспорту поновиться, ймовірно, вже сьогодні увечері.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» - на маршрут не вийшов жоден трамвай і тролейбус. Зранку в центрі Харкова поблизу міської ради зупинилися близько 30 трамваїв, після чого під стінами мерії водії і кондуктори провели мітинг з вимогами негайної виплати зарплат і звільнення керівника підприємства С.ПОЧЕПЕЦЬКОГО.
У жовтні 2009 року колектив КП «Міськелектротранс» проводив безстрокову акцію з вимогами виплати заборгованих зарплат, яка була призупинена після часткових виплат, зміни керівника підприємства (новим керівником був призначений С.ПОЧЕПЕЦЬКИЙ – УНІАН) та обіцянок міської влади вжити заходів для нормалізації становища.