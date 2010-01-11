У школах Харкова поновлено навчання

Харків. 11 січня. УНІАН. У всіх 40 школах Харкова, які перебували на карантині, поновлено навчальний процес.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав міський голова Михайло ДОБКІН.

Навчання поновлено з 11 січня у зв`язку зі зниженням захворюваності учнів у закладах освіти міста на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип.

За даними медиків, в ці дні інтенсивний показник захворюваності грипом та ГРВІ в Харківській області вдвічі нижчий за епідеміологічний поріг.

Водночас, сьогодні головний санітарний лікар Харківської області Сергій САВЕНКОВ повідомив на прес-конференції, що в семи районах Харківщини - Барвінківському, Вовчанському, Ізюмському, Кегичівському, Коломацькому, Первомайському, Шевченківському, а також у місті Люботин - спостерігається перевищення епідпорогу.