Вибори нічого не змінять - опитування

Харків. 11 січня. УНІАН. Нинішні президентські вибори, які пройдуть 17 січня, нічого не змінять в Україні. Такі результати отримано в ході опитування, яке провела харківська медіа-група «Об`єктив».

Думки про те, що майбутні президентські вибори нічого не змінять в житті країни, дотримуються 64% тих, хто проголосував.

Майже кожен п`ятий опитаний (19%) упевнений в тому, що життя погіршає, а ось оптимістів декілька менше - 17% вірять в те, що після виборів життя стане кращим.

Опитування проводилося з 5 по 11 січня 2010 року. Всього у голосуванні взяли участь 344 особи.