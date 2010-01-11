Вибори нічого не змінять - опитування
20:15, 11 січня 2010Харьків
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Інформує МГ «Об’єктив»
Харків. 11 січня. УНІАН. Нинішні президентські вибори, які пройдуть 17 січня, нічого не змінять в Україні. Такі результати отримано в ході опитування, яке провела харківська медіа-група «Об`єктив».
Думки про те, що майбутні президентські вибори нічого не змінять в житті країни, дотримуються 64% тих, хто проголосував.
Майже кожен п`ятий опитаний (19%) упевнений в тому, що життя погіршає, а ось оптимістів декілька менше - 17% вірять в те, що після виборів життя стане кращим.
Опитування проводилося з 5 по 11 січня 2010 року. Всього у голосуванні взяли участь 344 особи.
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