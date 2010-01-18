На вулиці Ахсарова аварія: без води залишилися 7 будинків

Харків. 18 січня. УНІАН. Сім будинків на вулиці Асхарова тимчасово залишилися без води.

Як повідомляє сайт міськради, за інформацією Комунального підприємства «Вода», водопостачання припинене у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні діаметром 500 мм.

18 січня до 20.00 тимчасово припиняється водопостачання будинків на вул. Ахсарова,17-25 (непарні), 15-а, 23-а, а також теплорозподільної станції (ТРС), приміщень дитсадка та військкомату. На час ремонту вода буде підвозитися двома автоцистернами (їх дислокація – район дитсадка та будинку на вул. Ахсарова,21).

Телефон для довідок: 712-08-40.