Курси валют у банках Харкова

Долар 8,075 - 8,1 грн.

Харків. 22 січня. УНІАН. На 22 січня комерційні банки Харкова встановили на такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,075 грн. (продаж - 8,13 грн.), євро - 11,5 грн. (11,51 грн.), Базис - 8,077 (8,157), 11,4 (11,6), Реал-банк - 8,1 (8,18), 11,42 (11,64) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 22 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 801.0000 (на 21 січня – 800.5500) 100 EUR – 1126.5264 (на 21 січня – 1131.3373) 10 RUR – 2.6926 (на 21 січня – 2.6960)

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