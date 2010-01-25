Фельдман вважає закономірним те, що Аваков підтримав Тимошенко

Харків. 25 січня. УНІАН. Народний депутат (фракція БЮТ), уповноважений депутатського об`єднання «За Харківщину!» Олександр ФЕЛЬДМАН вважає заяву голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА про підтримку кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО закономірним кроком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, Ю.ТИМОШЕНКО формує навколо себе сильну і професійну команду, як на центральному рівні, так і на Харківщині.

«Багато кваліфікованих управлінців за останні роки «засиділися» без діла, без активної роботи, їх досвід і ідеї були не затребувані на фоні тотального протистояння і відсутності політичної волі до змін», - зазначив О.ФЕЛЬДМАН, додавши, що для розвитку економіки Харківського регіону за останні роки було зроблено лише 10% від того, що могла б зробити консолідована, сильна, відповідальна і професійна влада.

Проте, за його словами, сьогодні ситуація починає змінюватися: «Найближчим часом до нас приєднаються багато заслужених харків`ян, директори багатьох підприємств і депутати з різних фракцій місцевих рад, які зв`язують своє майбутнє і майбутнє Харкова з реформами, оновленням і відродженням, тобто з кандидатом на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО».

При цьому депутат висловив переконання, що «тільки при Президенті Ю.ТИМОШЕНКО Харків і Харківщина зможуть динамічно розвиватися, тому що тільки у Ю.ТИМОШЕНКО є власне бачення реформ і програм, необхідних конкретно Харкову». Решта ж кандидатів у президенти, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, «не в змозі запропонувати харківському виборцю ніякої конкретики і ніяких проектів модернізації».

Як повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ оголосив про своє рішення підтримати у другому турі президентських виборів кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО. Не підтримати нікого з кандидатів, вважає він, «означає посилити і у без того втомленому суспільстві атмосферу безвихідності і приреченості». «Я не маю права на таку позицію. Саме для активної діяльності я йшов у політику. Не спостерігати, а брати участь – ось моя філософія. Мій вибір – Юлія ТИМОШЕНКО» - заявив губернатор.

Серед інших аргументів А.АВАКОВ назвав і те, що «саме особисте втручання ТИМОШЕНКО дозволило не тільки врятувати, але й фактично відродити літакобудування у Харкові. Увійшли в ритм, відчувши реальну підтримку влади, наші гіганти – «Турбоатом» і «Електротяжмаш», набирають темп реформи відродження на заводі імені Малишева, ХЕМЗ, ІТРЗ. Були виділені необхідні кошти на будівництво Харківського метрополітену і реконструкцію «Металіста».

При цьому А.АВАКОВ наголосив, що як голова облдержадміністрації «зробить усе для забезпечення чесних виборів, з рівними можливостями для кожного кандидата».