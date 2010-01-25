Завтра в Харкові близько 20° морозу

Харків. 25 січня. УНІАН. У вівторок, 26 січня, у Харкові без опадів. Температура вночі 23-25°, вдень18-20° морозу.

В Україні завтра утримається дуже холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі очікується температура 25-30° морозу, на Прикарпатті місцями 31-34° морозу, у північних областях та Криму 18-23° морозу; вдень в Україні 12-17° морозу; на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 10-12°, вдень 3-5° морозу.

Без опадів, лише у північних областях невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 12-17° морозу. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 12-14° морозу.